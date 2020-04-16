تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل ثلاث اصابات جديدة في محافظة بيت لحم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إصابة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل في قسم العناية المكثفة، وواحدة في العبيدية يعمل في قسم الكيماوي، وثالث لم يتم التعرف على مكان سكنه ما يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين الى 294 اصابة.

كما ارتفع عدد المصابين في مدينة القدس المحتلة الى 81 اصابة بعد تسجيل 3 اصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة بحسب ما أوردت مصادر طبية.

وقد اظهرت نتائج العينات التي اخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بانها سليمة ولم يتم تسجيل اي اصابات جديدة بينها.