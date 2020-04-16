مجلس إدارة "إبداع المعلم" يوصي بإعطاء أولية الدعم للقدس والمناطق المهمشة

وطن: أوصى مجلس الإدارة مركز ابداع المعلم في الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم الأربعاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتقنية زووم بأهمية تكريس الجهود في المناطق المهمشة والقدس وغزة، كما اوصى الاجتماع بأهمية العمل المشترك وتكثيف الجهود مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الاهلية الشريكة العاملة في قطاع التعليم.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور احمد فتيحة الذي ادار الاجتماع بالحاضرين وطرح الاجندة وبعدها ناقش الأعضاء مع المدير العام اهم الإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الراهنة والصعبة التي يقع فيها العالم اجمع بسبب جائحة الكورونا، كما أكد المدير العام وعضاء المجلس بأهمية تفعيل دور المركز في العمل بشكل مكثف في القدس وقطاع غزة الى جانب العمل في الضفة الغربية وضرورة تفعيل دور المعلم والهيئات المحلية واستقطاب أكبر عدد من مبادرات المعلمين في هذه الفترة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق.



واكد الأعضاء على ضرورة عقد لقاءات تفاكرية واشراك أعضاء الهيئة العامة يتم فيها نقاش إشكاليات التعليم عن بعد والتعليم في زمن الكورونا واكد على أهمية دور المركز في هذه الفترة.



وحذر المجلس في الاجتماع من أن هذا الضائقة قد تستمر لعدد أشهر ويجب علينا كمركز ابداع المعلم بالاستمرار بتقديم المقترحات الإبداعية في التعليم والبعيدة عن التعليم التلقيني والتوجه الى التعليم الممتع للمعلم والطالب.



وكان المجلس قد ناقش خطة الطوارئ التي اعدها طاقم المركز التنفيذي ووافق على كل التغييرات الضرورية لتسهيل عمل المركز في هذه الفترة .



ومن جانبها اشادت رائدة الشعيبي رئيسة مجلس الإدارة بدور ابداع المعلم في التحرك بشكل سريع وقدرته على استعادة عافيته وأقلمة برامجه ليتعامل مع مستجدات الازمة والتدخل بشكل سريع خاصة في انتاجات مرئية ومسموعة تساعد الاهل والطلبة والمعلمين للتعامل مع تداعيات الازمة .ومؤكدة على دور مجلس الإدارة والهيئة العامة في مساندة طاقم الموظفين في عملهم وضورة البحث عن سبل فعالة للتواصل مع المجتمع .ودعت الى تكثيق اجتماعات المجلس والهيئة العامة في هذه الفترة .