31 حالة وفاة و2,014 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم في 17 دولة عربية

وطن: ارتفعت الحصيلة العالمية لضحايا جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى مساء اليوم الأربعاء، إلى 133,361 حالة وفاة، وأكثر من مليوني مصاب، تعافى منهم أكثر من 508 آلاف مريض، حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 16 دولة، اليوم الأربعاء، عن وفاة 31 شخصا متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا، وعن اكتشاف 2,014 إصابة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الإحصاءات أن 7 دول عربية أعلنت عن وفيات جديدة بالفيروس، هي: الجزائر، والسعودية، والامارات، ومصر، والصومال، والمغرب، والعراق، فيما سجلت بقية الدول إصابات جديدة مؤكدة.

سجلت الجزائر اليوم 10 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 336 شخصا، كما سجلت 90 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,160 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت السعودية، عن وفاة 6 أشخاص من مجموع 79 حالة وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 5,862 شخصا.

وأعلنت الإمارات عن وفاة 5 أشخاص ليصل مجموع الوفيات إلى 33، وعن 432 اصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الى 5,365 حالة.

كما أعلنت مصر عن وفاة 5 أشخاص، من مجموع 183 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 155 إصابة جديدة من مجموع 2,505 حالة.

فيما أعلنت الصومال اليوم عن وفاة 3 أشخاص من مجموع 5 وفيات حتى الان، وعن تسجيل 20 إصابة جديدة من مجموع 80 حالة في البلاد.

كما أعلنت كل من المغرب والعراق عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في المغرب إلى 127، والعراق إلى 79.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، لكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، أعلنت قطر، اليوم عن 283 إصابة جديدة من مجموع 3,711 إصابة حتى الآن. كما سجلت 7 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وفي البحرين تم تسجيل 143 إصابة جديدة من مجموع 1,671 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.

وكذلك أعلنت سلطنة عمان عن اكتشاف 97 إصابة جديدة من مجموع 910 حالات، توفي منهم 4 أشخاص.

فيما سجلت جيبوتي 72 إصابة جديدة من مجموع 435 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن شخصان اثنان.

وأعلنت الكويت اليوم عن اكتشاف 50 إصابة جديدة من مجموع 1,405 حالات في البلاد حتى الآن، توفي منهم 3 أشخاص.

كما أعلنت لبنان، عن تسجيل 17 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 658 شخصا، توفي منهم 21 شخصا.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف 4 إصابات من مجموع 401 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

وأعلنت سوريا عن اكتشاف 4 إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 33، توفي منهم شخصان اثنان حتى الآن.

وفي فلسطين أعلن عن تسجيل إصابة 3 مواطنين، لترتفع بذلك حصيلة عدد المصابين إلى 291 في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 41 اصابة في مدينة القدس المحتلة، وتوفي مواطنان اثنان من مجموع عدد المصابين حتى الآن.