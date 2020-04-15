بين الكورونا واللاكورونا

كتب: أسامة الكيلاني

قاضي سابق في المحكمة العليا

في الوقت الذي يحبس الناس انفاسهم خوفا من انافسهم من الوباء؛ يطل علينا مجلس القضاء الانتقالي بقرار اداري استند فيه الى عديد من القوانين بحيث تصاب بالملل وانت تقرأها لكثرتها؛ قرار يشبه في مقدمته وديباجته التشريعات الصارة عن المجلس التشريعي او القرارات بقوانين التي عدلت قانون السلطة القضائية.

هذا القرار بعد تعداده للتعليمات والاجراءات التي أَمَر باتباعها حتى تاريخ ٥/٧ / ٢٠٢٠تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وتناقضها مع قرارات ومراسيم رئاسية أوصى هو باصدارها سواء ما تمثل منها باصدار قرار بقانون بوقف سريان المدد والذي لا يزول اثره الا بالاعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، أو باصدار عفو خاص لصالح ١٢٥ سجينا ممن تبقى من مدد محكوميتهم اقل من ثلاث سنوات؛ او القرار بقانون بخصوص الافراج عن كل مدين لم تتجاوز مجموع ديونه المحكوم بها ١٠٠٠٠٠ الف دينار وكان صدورها لعلة الخشية من تفشي الكورونا الناجم عن الاختلاط، وذلك حماية للمستفيدين من هذه القرار ممن اصابهم هذا الوباء، وكأن كورونا تميز بين من هو مدين بهذا الدين او مدة محكوميته المتبقية اقل من ٣ سنوات فتصيبه، وبين من مدته المتبقيه ودينه اكثر فلا تصيبه، وبالتالي حرم من الاستفادة منها، وبما ان المحرك الدافع لاصدار هذه القوانين هو الخشية على حياة هؤلاء من المرض فان العدالة كانت تقتضي عدم التمييز بين السجناء بان يستفيد جميعهم من هذه القوانين؛ لان الفايروس لا يفرق بين هذا وذاك مادم ان الخشية على حياتهم هي التي دفعت الانتقالي للتوصية بهكذا قرارات مما كان يستوجب معه استفادة جميع المحكوم عليهم منها او عدم استفادتهم جميعا منهابعدم التوصية باصدار هذه القرارات.

ان هذا القرار الصادر عن مجلس القضاء الانتقالي بالدعوة للعمل الذي يؤدي الى الاختلاط او المخالطة لا يتفق مع اجراءات العفو التي جاءت للحد منها لانه يؤدي لذات النتيجة التى قصد العفو تجنبها، كما انه لا فائدة ترجى منه في ظل سياسة عزل المدن والقرى ومنع التنقل وسياسة ابقوا في منازلكم ينشر لكم ربكم من رحمته .... الخ، فهو غير قابل للتطبيق لاستحالة وصول اطراف الدعاوى الى المحاكم بسبب تقطع السبل والاوصال بين المدن حيث يمنع من الدخول والخروج اليها الا في الحالات المصرح فيها، وفقا لتعليمات حالة الطوارئ التي تعم كافة انحاء البلاد.

ان دعوة مجلس القضاء الانتقالي لقضاة التنفيذ للقيام بمهام عملهم دعوة غريبة لا تفسير لها! ومسالة لا فائدة منها في ظل الافراج عن المحكوم عليهم تجنبا لتفشي كورونا، نفس الامر بالنسبة لكتاب العدل المرتبط عملهم بدوائر اخرى لا تعمل في الوقت الحالى ولا يستفاد من عملهم بمنأً عنها.

ان مجلس القضاء الانتقالي الذي دأبه التسرع في اتخاذ القرارات كي يظهر بانه الاحرص على المصلحة العامة وديمومتها مخطئ في هذه المرة كما المرات التي سبقتها، فخشيته التي ليست في وقتها على المصلحة العامة تتعارض مع السياسة العامة التي قوامها تجنب الاختلاط للحد من تفشي الوباء ومقاومته فهو يتعامل مع القضاء باعتباره قطاعا خاصا وليس باعتباره جزء من الحالة العامة الفلسطينية التي تمر في ظروف استثنائية، ولا يفوتني هنا من تذكير مجلس القضاء الانتقالي بانني عندما قلت في تعليق لي لدى المركز الاعلامي القضائي بمنشورهم لدى حماة العدل بان القرار بقانون بشان الحبس يتطلب تقديم طلب من المحكوم عليه، وبان لا يخلى سبيله الا بناءا على كفالة تضمن عودته للحبس؛ انبرى مسؤول المركز وبتوجيهات من المجلس الانتقالي بالرد على التعليق ثم شطب تعليقي بعد ذلك بطريقة لمست منها، وكانني ادعو الى الاختلاط، فقال في رده ان ذلك يؤدي الى الاختلاط الذي يعد عاملا لانتشار الوباء، فعلى ما يبدو ان الاختلاط من عدمه اصبح يتحقق او لا يتحقق وفقا لتكييف مجلس القضاء الانتقالي الذي لا يعنيه من الامر سوى ممارسة السلطة بايجاد الارضية الملائمة لها حتى لو تعارض ذلك مع الحرص على حياة البشر؛ لان هوايته التي لا حد لها باصدار التعميمات والتعليمات هي التي كانت ولا تزالت الهاجس المسيطر عليه.