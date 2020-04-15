"رويترز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة تلامس الـ30 ألفا

وطن: أظهر إحصاء أعدته "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا، اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.

وحسب حصيلة "رويترز"، فقد سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة يوم الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

ورغم ارتفاع الوفيات فإن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيغان، إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

المصدر: "رويترز"