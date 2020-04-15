قرابة 448 إصابة بكورونا في صفوف الفلسطينيين في الداخل المحتل

وطن: وصل عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل إلى 448 حالة، وفقا للمعطيات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بما لا يشمل المدن والبلدات المختلطة.

وأوردت الوزارة في بيانها عدد الإصابات وحالات التعافي وعدد الخاضعين للحجر الصحي الاحترازي لمخالطتهم مصابين في كل بلد، بالإضافة إلى نسب الإصابة بالفيروس، بما في ذلك في المدن والبلدات المختلطة.

يشار إلى أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الوزارة الإسرائيلية تشمل الفحوصات التي ظهرت نتائجها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء.

وفي أعقاب نشر المعطيات الأخيرة، قالت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان صدر عنها، إن "المعطيات مقلقة جدًا، وإن الأعداد بازدياد خاصة في منطقة الشاغور، بعد الإعلان عن وجود 25 إصابة في دير الأسد".

وأوضحت الهيئة العربية للطوارئ أن "نسبة الارتفاع بالإصابات عند المجتمع العربي 25٪؜ مقابل 10٪؜ في الشارع الإسرائيلي". وناشدت "الجمهور للعمل الجاد للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام التام وبالبقاء بالبيوت وبكلّ تعليمات الوقاية".

هذا وأعلن مجلس كفر كنا المحلي، في بيان صدر عنه، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، وجاء في البيان: "قام مسؤولون في وزارة الصحة بتبليغنا بوجود حالتين جديدتين في كفركنا".

وأوضح المجلس المحلي أن "الحالة الأولى لشخص يتواجد بحجر صحي بيتي منذ تلقيه نتيجة الفحص وهو بحالة صحية جيدة، والثانية لشخص يتواجد بأحد المستشفيات نتيجة مشاكل صحية أخرى".

وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة الالتزام بالتعليمات وزيادة منسوب الحيطة والحذر خصوصا بعد تفاقم نسبة الإصابات في بلداتنا العربية". وأضاف البيان "نرجو لبس الكمامة والحفاظ على مسافة تباعد مترين وغسل اليدين وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى".

وطالب الأهالي بـ"التوجه الفوري لإجراء فحوصات في أقرب محطة يوفرها صندوق المرضى الخاص بكل واحد وواحد منا عبر الاتصال بطبيبك الخاص وطلب تسجيلك للفحص"، وأشار إلى أن صندوق المرضى "كلاليت"، سيجري يوم الثلاثاء القادم فحوصات في كفركنا.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس المجلس المحلي في كفر كنا، أن الحالة الثانية التي تم الإعلان عنها اليوم كانت نتيجة "خطأ مخبري"، مؤكدا أن الحالة أجرت الفحص مرتين متتاليتين وجاءت النتائج سلبية.

(عرب 48)