دولة الاحتلال تبدأ بتخزين "العلاج المعجزة" لفايروس كورونا

وطن: وصلت إلى دولة الاحتلال كميات كبيرة من الدواء الذي يطلق عليه "العلاج المعجزة"، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، تم جلب عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به ترامب.

وقال عضو فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية يعقوب موران غلعاد: "بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار".

وأوضح غلعاد أن حكومة الاحتلال تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية.

بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، وتقوم دولة الاحتلال بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا.

ووصلت شحنات هائلة من العقار، بما فيها 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وهو دواء يستخدم عادة للوقاية من الملاريا وعلاجها.

من جانبه، قال زئيف فيلدمان، نائب رئيس نقابة الأطباء "الإسرائيلية"، إنه سيمتنع عن إبداء رأيه بشأن عقاقير الملاريا، لكنه يعتقد أن الحكومة تتصرف بحكمة من خلال تخزين العقار.

المصدر (سبوتنيك)