الشرطة تقبض على 6 أشخاص وتغلق 17 محلا تجاريا في جنين

وطن: ألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص، وأغلقت 17 محلا تجاريا، وضبطت 4 مركبات في جنين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المفروضه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الشرطة بأن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح، والصالات الرياضية، ومحال الحلويات، والمقاهي، والتجمعات الشبابية، والمحال التجارية، والمصانع، والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظا على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت أنه تم خلال الجولات، إغلاق 17 محلا تجاريا، وضبط 4 مركبات، وألقت القبض على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.