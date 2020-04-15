الهيئة العربية في الداخل: ارتفاع الإصابات بكورونا مقلق ونناشد بالتزام البيوت

وطن: في أعقاب النشر للمعطيات الأخيرة للإصابات في الفيروس بالبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، يظهر ان المعطيات مقلقة جداً وان الأعداد بازدياد خاصة في منطقة الشاغور، بعد الاعلان عن وجود 25 اصابة في دير الاسد، كما وان نسبة الارتفاع بالإصابات عند المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل بلغت 25% مقابل 10% في الشارع الاسرائيلي.

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ الفلسطينيين في الداخل المحتل، للعمل الجاد للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام التام وبالبقاء بالبيوت وبكلّ تعليمات الوقاية.

وأطلقت الهيئة بوستر توعوي، يشدد على أهمية البقاء بالبيت بالقول : عندما تشعرون بالملل وبالرغبة بالخروج من البيت يجب أن تذكروا أنفسكم أنّ الحياة أهم، وعندما تشتاقوا لأهلكم وأحبتكم عليكم أن تتذكروا أنّ حياتكم وحياتنا أهمّ من الاشتياق وتستحق أن نتحمّل ونصبر. كلّما خرجنا من البيت أقل، كلّما كان احتمال إصابتنا أقل، وبهذا نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا.

فيما يلي قائمة بعدد الفلسطينيين المصابين بالفيروس في البلدات والمدن في الداخل المحتل، بما فيها المدن المختلطة:

ام الفحم : 49

دبورية : 24

جسر الزرقاء : 36

الشبلي ام الغنم : 10

جت : 20

البقيعة: 9

دير حنا : 10

عيلبون : 5

دير الاسد : 28

البعنة : 6

جلجولية : 7

الناصرة : 13

باقة الغربية : 21

طلعة عارة : 9

بئر المكسور : 5

طمرة : 16

كفر قاسم : 12

زيمر : 3

كسيفة : 7

اكسال : 7

المغار : 8

عسفيا : 4

جولس : 2

كفر قرع : 6

حرفيش : 2

نحف : 4

بقعاثا : 2

رهط : 30

بسمة عارة : 3

بسمة طبعون : 2

الطيبة : 11

عين ماهل : 5

سخنين : 7

بعينة نجيدات : 2

كفر ياسيف : 3

يافة الناصرة : 3

الطيرة : 5

الفريديس : 2

كابول : 2

طوبا الزنجرية : 1

شفاعمرو : 7

ابو غوش : 1

ابو ربيعة : 1

كسرى سميع : 1

عرعرة : 2

جديدة المكر : 2

مجدل شمس : 1

كفر كنا : 4

الرامة : 1

ابو سنان : 1

مسعودين العزازمة : 1

عرعرة النقب : 1

تل السبع : 1

قلنسوة : 1

عرابة : 3

مجد الكروم : 2

القدس : 2382

تل ابيب – يافا : 477

اللد : 74

الرملة : 60

نوف هجليل : 32

حيفا : 142

معلوت ترشيحا : 12

عكا : 18