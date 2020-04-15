الفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" أصبح متاحاً للجمهور

وطن: أهدت منصة الفيلم الفلسطيني، فيلم "اصطياد أشباح" إلى الـ5000 اسير في سجون الاحتلال، وكل فلسطيني قبع في سجون الاحتلال وذاق مرارتها.

وأعلنت المنصة أن الفيلم سيكون متاحاً للجمهور عبر موقعها، ابتداءً من مساء اليوم حتى 22 ابريل، وسيكون متوفرا باللغة العربية مع ترجمة باللغات : الانجليزية، الفرنسية، والاسبانية.

"اصطياد أشباح" هو فيلم وثائقي فلسطيني من إخراج رائد أنضولي، يطرح موضوع التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال، حيث تدور أحداث الفيلم في مركز تحقيق "المسكوبية" بالقدس خلال فترة التحقيق مع الاسرى، هؤلاء الأسرى الذين تحولوا ليكونوا "أبطالاً للفيلم".

والمشاركون في الفليم هم أسرى سابقون، عاشوا تجربة السجن والتحقيق في المسكوبية ، وحاولوا من خلال هذا الفيلم التعبير عن الإذلال الذي تعرضوا له أثناء فترة اعتقالهم.

يذكر أن فيلم "اصطياد أشباح"، كان قد نال حضورا جماهيريًا ونقديًا عالميًا كبيرًا، وحصد العديد من الجوائز خلال جولة عروضه العالمية والمحلية، بدءًا بعرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي للعام 2017، حيث حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي (الدب الفضي)، ومن ثم جائزة "الوهر الذهبي" كأفضل فيلم وثائقي في مهرجان وهران الدولي، وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة خاصة في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وجميعها في العام الماضي، في حين كان آخرها جائزة أفضل فيلم في مهرجان منارات السينمائي بتونس العام 2018.

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