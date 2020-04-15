ملحم: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء اليوم الأربعاء عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وكان ملحم أعلن في الإيجاز الصباحي عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بالفيروس، لتستمر الحصيلة عند 369 اصابة منها 78 في القدس المحتلة.

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات كورونا، مساء اليوم الأربعاء، "45 يوما من العزلة في مدينة بيت لحم، وما زال الشقيقان نيقولا وماريانا قواس يصارعان فيروس كورونا، بالأمل واليقين بالشفاء والعودة للحياة الطبيعية".

وأشار إلى أن فيروس كورونا عصف بالاقتصاد والمال وقطاع الأعمال في العالم، وأصاب الدول بالركود والانكماش، وظهرت تلك الأعراض على الموازنة الحكومية بانحسار كبير في حجم الضرائب ما يضعنا أمام تحدي الخروج من البيات الشتوي القصري للبحث عن حلول وضخ السيولة المالية دون المس بالتدابير الوقائية التي بادرت لها الحكومة.

وشارك في الايجاز الصحفي المسائي إلى جانب المتحدث باسم الحكومة، وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا.