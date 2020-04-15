إصابة مواطن جراء اعتداء المستوطنين عليه جنوب الخليل

وطن: أصيب مواطن يعمل في رعي الأغنام الأربعاء، إثر اعتداءات المستوطنين عليه شرق يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على رعاة الأغنام، ما أدى لإصابة الراعي مفضي ربعي.

وأثار مستوطنو مستوطنة ماعون التي أقيمت على أراضي القرية عام 1981، حالة من الخوف والرعب بين المواطنين.

ويعيش معظم سكان تواني في الكهوف، بسبب هدم الاحتلال لمساكنهم بشكل مستمر، واعتداءات المستوطنين على السكان والأرض والموارد.

(وفا)