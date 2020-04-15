بمشاركة 80 طالب.. "إنجاز فلسطين" تُطلق أولى ورشات برنامج "مهارات من جوجل"

وطن: أطلقت مؤسسة إنجاز فلسطين أولى ورشات برنامج "مهارات من جوجل" بالتعاون مع “Google Arabia" ومؤسسة "إنجاز العرب" عبر موقع "Localized".

وشارك في الورشة نحو 80 طالب من مدن رام الله وطولكرم وقلقيلية، قدمها المدرب أ. مصطفى أبو التين.

وجاء البرنامج ضمن عدة برامج أطلقتها إنجاز فلسطين مؤخراً Online.

وشملت الورشة مجموعة من التمارين والنماذج العملية لمساعدة المشاركين على اكتساب المزيد من المعرفة الرقمية وترجمتها على أرض الواقع.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لإنجاز فلسطين رانيا قطينة على أهمية البرنامج في تطوير مهارات الشباب الرقمية، حيث بات التسويق الرقمي علماً متخصصاً ومتطلباً حقيقياً.

وأعربت قطينة عن أملها في أن يسهم البرنامج في إكساب الشباب مهارات جديدة وبما يفتح لهم فرصاً أفضل في سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب على امتلاك المهارات الرقمية اللازمة للاستفادة من فرص العمل المستقبلية وتحسين حياتهم المهنية وتنمية أعمالهم، حيث يوفّر أكثر من 100 درس وفيديو تعليمي حول أساسيات التسويق الرقمي لتنمية نشاط تجاري أو تعزيز مسار وظيفي للأفراد.

وعبرت تالا زهير إحدى المشاركات في الورشة عن أهمية البرنامج في تنمية مهارتها الرقمية في تاسيس موقع إلكتروني يحمل هوية واضحة يعكس المحتوى الذي تسعى لتقديمه مستقبلاً، مضيفة بأن البرنامج يقدم للشباب فرصة ثرية لتنمية المهارات اللازمة للعمل واقتناص الفرص الناجحة لمستقبلهم وتشجيعهم على تبنّي تفكير ريادة الأعمال للنّجاح في أعمالهم.

يُشار إلى أن موقع " Localized" هو موقع متخصص بتعزيز الروابط المهنية وتشجيع ريادة الأعمال للطلبة من خلال ربطهم بخبراء من سوق العمل، ومن خلال تقديم محتوى الكتروني لتطوير مهاراتهم.