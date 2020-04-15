طيران الاحتلال يقصف سيارة عند الحدود اللبنانية السورية

وطن: أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باستهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية، مشيرةً إلى أن الأضرار مادية فقط، ولا أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، قوله إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تتبع لحزب الله على الجانب السوري من الحدود بين سوريا ولبنان ولا خسائر.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لحزب الله على الجانب السوري من الحدود السورية اللبنانية.

من جهتها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الانفجار وقع تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية، استمر طوال مساء أمس فوق مختلف المناطق اللبنانية.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مقرب من "حزب الله"، أن السيارة المستهدفة لوحقت من قبل طائرات استطلاع تجسس إسرائيلية من منطقة وادي القرن إلى نقطة جديدة يابوس، وقد تعرضت لغارة دون أن تصيبها".

وأشار المصدر إلى أن من كانوا في السيارة خرجوا منها على الفور ثم عاودت الطائرات استهدافها مجددا دون أن يصاب من في داخلها.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في سماء لبنان منذ ليل أمس.

المصدر: الميادين + سبوتنيك