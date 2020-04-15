ردا على سؤال لوطن .. وزير العمل ابو جيش: تلقينا اكثر من الفين شكوى حول عدم التزام مؤسسات من القطاع الخاص بالاتفاق الذي جرى ابرامه معها

رام الله - وطن: قال وزير العمل نصري ابو جيش ان وزارة العمل شكلت لجان في كل المحافظات لمتابعة الاتفاق الذي اشرفت عليه الوزارة بين قطاعات الانتاج الخاص حول التزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع 50% من رواتب الموظفين.

وردا على سؤال لمراسل وطن خلال الايجاز الحكومي الصباحي، حول عدم التزام العديد من المؤسسات بالاتفاق الثلاثي الذي اشرفت عليه الوزارة بخصوص دفع 50% من رواتب موظفي القطاع الخاص، قال ابو جيش ان وزارة العمل تتابع الاتفاق الذي جرى مع اطراف الانتاج الثلاثة، وقد جرى تشكيل لجنة في كل محافظة مكونة من وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية ولجان الطوارئ.

واوضح ابو جيش ان هذه اللجان تتابع الشكاوى الواردة من العمال، لافتا الى وصول اكثر من الفين شكوى، يتم العمل على متابعتها .

ولفت ابو جيش خلال الايجاز الصحفي الى انه جرى حل نحو 70 % من تلك الشاكوى بالتوافق مع اصحاب العمل من خلال الضغط الذي مارسته هذه اللجان.

وفي سياق اخر ذات صلة بتذمر وعدم رضا اصحاب المشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر، من استثنائهم من قرار الحكومة من فتح مشاريعهم واقتصاره على محلات "الغسيل" والقرطاسية، قال ابو جيش ان قرار رئيس الوزراء جرى بالتدريج، لافتا الى ان قرار مجلس الوزراء وضح انه لا يمكن في الوقت الحالي فتح جميع المنشآت.

واضاف ابو جيش "حين جرى دراسة موضوع فتح المنشآت ، وضعنا في الاعتبار حيوية هذه المنشآت واهميتها".