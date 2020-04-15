الأسير المريض شادي موسى يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الأربعاء، الأسير شادي موسى من بلدة مركة جنوب جنين عامه الــ19 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن الأسير محكوم لمدة 25 عاما، ويعتبر من الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث تعرض لجلطة في عام 2009 وتعرض لجلطة ثانية قبل نصف عام، كما يعاني من مشاكل بالقلب، كما كان أصيب أثناء اعتقاله برصاصة بالرأس وتعرض لشتى أنواع التعذيب وعانى سنوات طويلة من حرمان الزيارات المنتظمة وأمضى سنوات في العزل وتنقله من سجن الى آخر.