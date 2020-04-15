3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله والخليل

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في مدينة دورا وواحدة في بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي مؤتمر برام الله، أوضحت الكيلة أن التقديرات تشير إلى وجود 78 إصابة بكورونا في القدس المحتلة.

وبينت أن الإصابات الثلاثة هي لكوادر طبية يعملون في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة.

وأضافت الكيلة ان الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في مدينة القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث تفشي فيروس كورونا بين أبناء شعبنا في القدس.

وأشارت إلى أن نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66% من الذكور مقابل 34% من الإناث، أما حسب المحافظات فبلغت نسبة المصابين في مدينة القدس وضواحيها 40% من مجمل الإصابات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%، وبيت لحم 18%، وقطاع غزة 4.5%، ويتبعها المحافظات الأخرى بنسب أقل، أما محافظات قلقيلية وأريحا وطوباس فلم تسجل فيها أي إصابات حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، وبلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.

وقالت الكيلة إن وزارة الصحة سترسل اليوم شحنة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بـفيروس "كورونا" وغيره، إلى أهلنا في قطاع غزة.