ضابط يعترف بسرقة "الموساد" معدات طبيّة من دول أخرى

وطن: كشف ضابط في استخبارات الاحتلال، أن "الموساد" استخدم أساليب وطرقا غير مألوفة للوصول إلى حجم هائل من المعدات الطبية التي طلبتها وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الضابط في مقابلة مع القناة الـ"12" العبرية، إن الموساد يلجأ في بعض الأحيان للسرقة للحصول على المعدات بأساليب مختلفة في ظل الأزمة.

وأوضح أن حكومة الاحتلال، طلبت من الموساد توفير أكثر من 130 مليون قطعة من المعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأنشأ الموساد حسب القناة العبري، غرفة عمليات ضخمة لإدارة الأزمة عبر وحداته المختلفة.