مستوطنون يضعون منزلا متنقلا في أراضي قريوت

وطن: وضع مستوطنون، اليوم الاربعاء، منزلا متنقلا في أراضي قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "شيلو"، وضعوا منزلا متنقلا في منطقة راس مويس التابعة لأراضي قريوت.

وأضاف أن المستوطنين يستغلون الظروف الراهنة في العالم جراء انتشار فايروس كورونا؛ من اجل تحقيق مآربهم بالاستيلاء على المزيد من الاراضي واقامة البؤر الاستيطانية.

وأوضح دغلس أن المستوطنين قطعوا يوم امس نحو 36 شجر زيتون معمرة في اراضي قريوت.