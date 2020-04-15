وزيرة الصحة تعلن تسيير قافلة طبية إلى قطاع غزة ظهر اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن العمل جارٍ لإرسال قافلة طبية إلى قطاع غزة تحمل المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع الساحلي المحاصر.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات إذاعية: "بعد ظهر اليوم ستتوجه قافلة طبية إلى قطاع غزة تحمل مستلزمات اعتيادية ومسلتزمات لمواجهة فيروس كورونا".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، وفي وقت سابق، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في 39% من الأدوية الأساسية و 23% من السمتهلكات الطبية و 60% لوازم المختبرات، مشيرًا إلى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الصهيوني المفروض على غزة منذ عام 2007م، ومحملًا الاحتلال الصهيونيالمسئولية الكاملة عن حياة 2 مليون فلسطيني في غزة.

وفي سياق متصل، توقعت الوزيرة في تصريحاتها لإذاعة صوت فلسطين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، قائلة: "نتوقع ارتفاعاً في عدد الحالات خلال الأيام المقبلة، ونحاول رصد جميع المخالطين".