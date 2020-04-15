عبد الرحمن التميمي يكتب لوطن: المياه سلاح مواجهة الكورونا الأول، تحية لمن يسهر على تأمينها

اقتحم وباء الكورونا العالم بأسره وبعد تجاوز عدد المصابين عالميا حاجز المليون مصاب، سارعت الحكومات لاعلان حالة الطوارئ واتخاذ اجراءات وقائية لمحاصرة الوباء ومنع تفشيه، والتي من أهمها تطبيق نظام الحجر المنزلي واغلاق كافة مناحي الحياه بهدف منع توسع رقعة انتشار الفيروس بين المواطنين، بالاضافه الى تعقيم المرافق العامه وتنفيذ العديد من حملات التوعية التي تستهدف النظافه الشخصيه وغيرها من الاجراءات التي تمنع انتشار الفيروس.

ويُشهد اليوم للحكومة الفلسطينية أنها كانت سبّاقة في اتخاذ خطوات استباقيه حكيمة من حيث الاجراء ومناسبة من حيث التوقيت، ومتوافقه مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحسنا فعلت في ابقائها الجمهور في صورة الوضع، حيث كان الناطق الرسمي ورئيس الحكومه في تناغم مع رغبة الجمهور بالمعرفة، وخصوصا في الأوقات التي أثار عنصر المفاجئه وتسارع الحدث أسئلة كثيره حول كيفية استمرار الحياه في ظل هذه الازمه التي لا يستطيع أحد الجزم أو التنبؤ بمداها الزمني وآثارها على كل مناحي الحياه.

ومن المؤكد أنّ دينامكية الأمم تظهر في الأزمات الصعبة وآليات ادراتها، من حيث حجم الازمة ومداها الزمني والآثار المتوقعه منها سواء كانت قصيرة او بعيدة المدى. ولعل أهم العوامل في نجاح أي مجتمع في مواجهة أزمة كحال أزمة الكورونا التي تعصف بالعالم هو تناغم الفاعلين، ودعمهم المعنوي والمادي للمجتمع.

إنّ أزمة الكورونا الحالية التي تجتاح العالم وتخلف ورائها عشرات الألوف من الضحابا وأكثر من مليون من المصابين جعلت الشعوب تجعل الصحة والسلم الأهلي على رأس أولويتها، وبالتركيز على القطاعات التي هي الأساس في تحقيق ذلك، وهي قطاع الخدمات ومن اهمها قطاع المياه .

لماذا المياه؟ لأن المياه تعتبر العامل الأساسي في الوقاية من هذا الوباء، فهي المادة الأساسيه في النظافة العامة، وهي عنصر الحياه الأساسي في حالة الحجر البيتي، وبالتالي فهي الاحتياج الذي لايمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف، وفي حين أنّ الأمور الخدماتيه يمكن إيجاد بديلا لها، إلا أنّ البديل الوحيد لنقص المياه هو فقط المياه.

وتفرز الحالة الفلسطينية هنا خصوصيه كبيرة، كوننا شعب ودولة تحت احتلال يُسيطر على كافة الموارد الطبيعية ويحرمننا من استغلالها حتى في ظل الازمة الإنسانية التي تعيشها البشرية. فهو يتحكم في قدرتنا على توفير مياه الشرب والمياه الضرورية لانتاج الغذاء.

ورغم ذلك فالمتابع للحيثيات على الأرض، يستطيع أن يستنتج أن هناك إجراءات وجهود كبيره، وفي الوقت المناسب في مجال المياه، من حيث تشديد الرقابه على أنظمة تزويد مياه الشرب، وأنظمة معالجة ونقل مياه الصرف الصحي، وحماية وضمان استمرارية المصادر المائية، الأمر الذي يحسب للحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة المياه.

ومع هذه الجهود في حماية وتعقيم المصادر، وأمام ما تشير له الدراسات أنه من الصعب وجود فيروس كورونا في مياه الشرب، وبالتالي فإنه ليس من السهل انتقال الفيروس بالمياه المستخدمة للاستهلاك الادمي كما انها ليست بيئة مناسبة للعيش فيها اذا كانت تحوي معقمات مثل الكلورين والمستخدمة بشكل عادي في فلسطين وضمن النسب المسموح بها عالمياً ، يبقى على المواطن في حال شعر بالخوف لأي سبب الاتصال بمزوِّد المياه للتأكد من مأمونية عمليات التعقيم المستخدمة، وكيفية استخدام مطهرات ، والتي بدورها تزيل أو تقتل الفيروسات ومسببات الأمراض الاخرى قبل وصولها إلى الصنبور المنزلي، علما أن سلطة المياه اليوم تكثف أيضا حملات التوعية للمواطنين في هذا الاطار، والتواصل مع المزودين للتأكد من كفاءة ودورية عمليات التعقيم، وتدريب مزودي الخدمة عليها.

كخبير في المياه، فإن سؤال كيف يمكن ضمان استدامة المياه يجعلني أبحث بتعمق بما يمكن عمله، والكل يتفهم اليوم أن ضرورة توفير المياه تحت كل الظروف لأهميتها في معالجة الازمة، يتطلب اجراءات وتدخلات استباقية، وهذا ما عمل عليه فريق الطوارئ في سلطة المياه، ولعل أهم المحاور التي فعلا استوقفتني لأهميتها اجراء مسح للآبار والمصادر المائية التي يمكن ان تشكل مصدرا في حالة الحاجة وتركيب محطات كلوره لعدد منها، والتأكد من جاهزية محطات الضخ وتوفر قطع الغيار اللازمة، وتشكيل فريق يعمل على مدرا الساعة لمتابعة الأعطال، واصدار تعاميم لخطة عمل احترازيه وتنفيذيه لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في كافة محافظات الوطن للحفاظ على مصادر المياه ومحطات الضخ وضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب .

لم تغفل سلطة المياه أيضا عن متابعة قضايا الصرف الصحي في هذه الفترة الحساسة، فقامت بتوجية العاملين في هذا المجال لاتخاذ اقصى درجات الحيطه والحذر، والالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا او اي من مسببات الامراض الاخرى الموجودة في مياه الصرف الصحي، خاصة العاملين في صيانة شبكات الصرف الصحي، حيث أن المياه العادمة في الانابيب وقبل وصولها لمحطات معالجة الصرف الصحي في أغلب الحالات لا تكون قد تعرضت لاي نوع من انواع المعالجه وبالتالي تحتوي الكثير من الكائنات الممرضه التي قد تنتقل الى الانسان وتسبب له العدوى. كما وتابعت اجراءات المعالجة المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تنتهي بالكلوره او تعريض المياه المعالجة للاشعه فوق البنفسجية بهدف القضاء على الفيروسات ومسببات الأمراض.

وعملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية، تم التركيز على العاملين في مجال الصرف الصحي، لتجنب الاتصال المباشر بمياه الصرف الصحي وتجنب الاقتراب من رذاذ أو ضباب مياه الصرف الصحي او جميع الأنشطة التي تؤدي إلى إمكانية الاتصال المباشر بمياه الصرف الصحي، والتركيز على ارتداء معدات الحماية الشخصية وبالتعاون مع مزودي الخدمات والذين يقع على عاتقهم اليوم أيضا مسؤوليات صعبة.

ويبقى السؤال الاصعب والذي يعتبر مصدر قلق حقيقي، هل فلسطين أو عدد من محافظاتها على موعد مع أزمة مياه في الصيف خصوصا في ظل أزمة الكورونا، والتي ستزيد استهلاك المياه، مع وجود الناس في الحجر المنزلي وعنايتهم بالنظافة لمواجهة الوباء، الأمر الذي سيشكل عبئا اضافيا على الطلب المتزايد في موسم الصيف، والذي تضع إسرائيل عقبات صعبة امام تلبيته؟ من هنا يجب دعم جهود سلطة المياه التي بدأت بوضع الخطط التفصيلية لمواجهة الصيف.

وأخيرا، فإن الجائحة الحالية أثبتت أن الأمن الصحي مرتبط بالأمن المائي وهو لا يقل أهمية عن ارتباط الأمن الغذائي بالأمن المائي الذي اعتاد العالم على ابرازه. وعلى المجتمع أن يعي ان موظفي قطاع المياه أسوة بكل العاملين في قطاع الامن والصحة يشكلون اليوم السياج الحامي من الوباء، فهم يقدمون وقتهم ويعرضون حياتهم للخطر ويواصلون الليل بالنهار من اجل استمرار خدمات المياه ووصولها الى بيوتنا نظيفة وكافية، ولذلك وجب لهم كل التحية والشكر.