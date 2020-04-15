الصحة العالمية تحذّر : كورونا المستجد لم يصل ذروة تفشيه في العالم وعدد الوفيات يتجاوز 25 ألفا بالولايات المتحدة

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد لم يصل بعد ذروة تفشيه في العالم.

يتزامن ذلك مع ارتفاع مضطرد في عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم، ومنها المنطقة العربية، وقد تجاوز عدد الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة 25 ألفا وارتفعت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف.

وقد بلغت حتى الآن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 121 ألف وفاة في العالم، نحو 70% منها سجلت في أوروبا.

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، أن 90% من الإصابات سجّلت في أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الجديدة ينحسر في بعض أنحاء أوروبا، ومنها إيطاليا وإسبانيا، في مقابل زيادة ملحوظة في دول أخرى مثل بريطانيا وتركيا.

وقد أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 25,300 حالة الثلاثاء، أي أنها تضاعفت خلال أسبوع واحد.

وسجلت البلاد -وهي ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان- رقما قياسيا ثانيا الثلاثاء، عندما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 600 ألف حالة، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الإصابات في أي دولة أخرى.



وقد اتفق حكام ولايات الساحل الغربي الأميركي -واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا- على إعداد خطة مشتركة لإعادة فتح النشاط الاقتصادي، مشددين على أنهم سيعطون الأولوية لسلامة السكان في أي قرار بتخفيف القيود على الحركة المعمول بها حاليا للحد من تفشي كورونا.



ويأتي هذا التحرك بعد إعلان مماثل صدر من جانب حكام ست ولايات في الساحل الشرقي، بينها نيويورك التي قال حاكمها أندرو كومو إنه إذا طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح الولاية بطريقة غير آمنة، فإنه سيرفض تنفيذ مثل ذلك القرار.



وكان ترامب قال أول أمس الاثنين إن لديه السلطة المطلقة على الولايات في ما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا وإصدار قرار رفع الإغلاق الاقتصادي. وأوضح أنه تلقى طلبا بإغلاق البلاد يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن تكون في الولايات المتحدة آنذاك أي إصابة مؤكدة بكورونا.



أوروبا

أما في أوروبا، فقد أصبحت فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز 15 ألف وفاة بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.



وقال مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون إن عدد الوفيات بالفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع 5% بعد تسجيل 762 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 15,792، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.



أما في بريطانيا، فسُجلت 778 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 12,107، لكن حصيلة الوفيات قد تكون أعلى بنسبة 15%، وفقا لبيانات أوسع نطاقا تتضمن الوفيات خارج المستشفيات، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.



كما شهدت إيطاليا تسجيل 600 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 21,067، وسجُلت 2972 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى قرابة 162,490.



وفي تركيا، سجلت 4062 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 65,111، كما سُجلت 107 وفيات لترتفع حصيلة المتوفين إلى 1403.



وفي السويد، سجلت 114 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1033، كما سجلت قرابة 500 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى قرابة 11,450.



أما في هولندا، فسجل 122 وفاة جديدة، إضافة إلى قرابة 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



عربيا

أعلنت مصر الثلاثاء تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتأكيد 160 إصابة جديدة.



وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر هو 2350 حالة، منهم 514 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و178 وفاة.



أما في الجزائر، فأُعلن عن 13 وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 326، وسُجلت 87 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2070، في حين ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 691.



وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 22 إصابة، وأوضحت أنها لم تُسجل حالات وفاة، ليستقر العدد عند 78 وفاة، بينما تعافى 766 شخصا.



وسجلت السعودية 8 وفيات لترتفع الحصيلة إلى 73 وفاة، إضافة إلى 435 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 5369.



وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 813.



وفي الكويت، تم تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا، و55 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1350.



أما في البحرين، فقد تم تسجيل سابع وفاة بكورونا و161 إصابة جديدة، وفق وزارة الصحة.



وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428.



في المغرب، تم تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا، ليتجاوز الإجمالي 1888. وأعلنت السلطات عن وجود 5 إصابات بالفيروس داخل سجن في مدينة القصر الكبير.



أما في لبنان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 641.

