تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا في خربثا المصباح ومستشفى المطلع

رام الله - وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل "16" إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى "288" إصابة، إضافة إلى "41" إصابة في مدينة القدس المحتلة، أُبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات بين المواطنين في العاصمة المحتلة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى" 329 "إصابة، فيما سجلت" 62 "حالة تعافٍ، وحالتا وفاة.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن "5" إصابات سجلت في العيزرية، و"3" إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى إصابتين جديدتين بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، و"3" إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله سجلت مساء اليوم ، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

ونوه المتحدث إلى أن الإصابات الـ"288" تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ"41" إصابة في القدس المحتلة.