الاحتلال يفرج عن الأسير إسماعيل أبو عيشة من نابلس

وطن: أفرجت قوات الاحتلال مساء يوم الثلاثاء عن الأسير إسماعيل عبد اللطيف محمد علي أبو عيشة (45 عاماً) من بلدة بيت وزن قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 18 عاماً.

واعتقل الأسير أبو عيشة بتاريخ 15/04/2002، ووجهت سلطات الاحتلال له اتهامات بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط للقيام بعملية استشهادية والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر إسماعيل أبو عيشة ولد بتاريخ 11/01/1975م؛ وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن رامون الصحراوي.

وتقدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر إسماعيل أبو عيشة.