ما مصير قضايا النساء والأطفال في قطاع غزة إثر تعطل عمل المحاكم الشرعية بسبب أزمة كورونا

كتبت المحامية هنادي صلاح :بعد إعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعليق العمل في المحاكم الشرعية في قطاع غزة وفقا للقرار الاداري رقم 3/2020 الصادر من المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في القطاع كإجراء من إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كورونا، أصبح هناك ضرورة للنظر في مصير قضايا النساء والأطفال خلال هذه الازمة وما بعد انتهائها.

تعتبر المحاكم الشرعية إحدى الطرق القانونية التي تلجأ لها المرأة في قطاع غزة للحصول على حقوقها الشرعية المكفولة في قانون الأحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة وقانون حقوق العائلة لسنة 1954م وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965، ومجلة الأحكام العدلية في مواضيع معينة كالقواعد الفقهية والهبة والحجر وغيرها وهي قانون مدني وضع زمن الحكم العثماني لفلسطين، ومن الحقوق الشرعية للمرأة والأطفال على سبيل المثال لا الحصر نفقة الزوجة والأولاد والأم والبنت البالغة ونفقة الاخت ونفقة العدة اضافة الى قضايا مشاهدة واستضافة وضم الأطفال والاستزارة وقضايا التفريق وغيرها.

ان مجمل القضايا المرفوعة في المحاكم الشرعية في القطاع هي قضايا نفقات ومع تعطل عمل المحاكم الشرعية أثر ذلك على النساء والأطفال في استيفائهم الاحكام القضائية او تنفيذها الى جانب ايقاف اوامر الحبس وكل ما يتعلق بالتنفيذ الجبري الأمر الذي ينعكس سلبا على الاوضاع المعيشية والنفسية لهذه الفئة في ضوء تدهور الاوضاع الاقتصادية في القطاع نتيجة الاجراءات الاحترازية بوقف العديد من الاعمال للوقاية من فايروس كورونا، وقد أتاح المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة امكانية تقديم طلب لصندوق النفقة وذلك للحالات التي لديها حكم قضائي وتعذر تنفيذه وهو صندوق أنشأ وفقا لقانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2006 الصادر في 26 ابريل/نيسان 2005م واللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2007 بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2007م، وتم تفعيله في القطاع عام 2018 وذلك لضمان تنفيذ احكام النفقات التي تصدر من المحاكم الشرعية. ولكن ما هو مصير النساء التي لم تحصل على حكم قضائي بالنفقة؟ الى جانب تلك القضايا هناك قضايا ضم ومشاهدة واستضافة اولاد واستزارة قد تكون المرأة حصلت على حكم قضائي فيها ولم تستطع تنفيذه بسبب القرار الاداري بتعطيل التنفيذ فقد أوجد المجلس الاعلى حلا بإمكانية تنفيذه عبر العلاقات العامة في الشرطة القضائية ولكن ليس بالقوة الجبرية وذلك لتعذر وجود طاقة بشرية بسبب توزع طواقم الشرطة على مراكز الحجر الصحي في القطاع ومراعاةً لمشاعر المواطنين في ظل ازمة كورونا. أما تلك التي لم تحصل على حكم قضائي وتعذرت لديها الطرق الودية كيف ستستطيع الانتظار لرؤية أبنائها أو احفادها في ضوء عدم معرفة وقت محدد لانتهاء الأزمة؟

كما تأثرت النساء المدعيات بدعاوي التفريق في المحاكم الشرعية، والتي نظمها قانون الاحوال الشخصية وذلك في سبع حالات لكل منها شروط معينة يجتمع فيهم شرط الضرر الذي يعتبر من أصعب الامور في الاثبات للمرأة في قضايا التفريق الى جانب اشتراط مدد معينة لرفعها كالتفريق بسبب الغياب التي تشترط لرفعها غياب الزوج عن الزوجة مدة عام خارج البلاد والتفريق للهجر والتعليق التي تشترط خروجها من بيت الزوجية مدة عام اضافة الى الاجراءات والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها المحاكم الشرعية للحكم بهذه القضايا ومع أزمة كورونا ازدادت صعوبة الامور أكثر على النساء، فهناك عدد من قضايا التفريق في المحاكم الشرعية ترتب على وقف عملها عدد من النساء المعلقات في قطاع غزة تنتظر الان مدة زمنية أخرى اضافة الى كل ذلك الوقت لانتهاء الازمة ونيلها حقها الشرعي بالتفريق.

ومن ضمن الامور التي توقف العمل بها ضمن القرار الاداري المذكور امر ايقاف استقبال طلبات المشروحات كطلب مشروحات تسليم الملابس التي تقدمه الزوجة للمحكمة الشرعية للحصول على ملابسها واغراضها الشخصية من بيت زوجها وهنالك الكثير من النساء التي غادرت بيوتها نتيجة خلافات قبل ازمة كورونا ومازالت موجودة ولم تستطع اخذ ملابسها واغراضها الشخصية ولا تستطيع الان تقديم هذا الطلب. فكيف ستحصل عليهم في ظل وجود هذا الأمر بالإيقاف؟

هناك الكثير من العقبات التي تواجه قضايا النساء والاطفال وتوقف عمل المحاكم الشرعية في ظل وجود أزمة كورونا ومع سيناريو احتمالية بقاء الازمة مدة أطول نكون امام اشكالية تجعلنا نطرح عدد من الأسئلة حول ماهية الخطط البديلة للمجلس الاعلى للقضاء الشرعي لاستكمال العمل إذا استمرت أزمة كورونا؟ هل يمكن ايجاد طرق للقضايا المستعجلة والمصيرية كقضايا الضم والمشاهدة والاستضافة والاستزارة وقضايا التفريق؟ ما هو القرار البديل لأمر ايقاف استقبال طلب مشروحات تسليم الملابس؟ ما هو البديل عن الشرطة القضائية في ظل انشغالها بتأمين مراكز الحجر الصحي في القطاع لتيسير العمل في المحاكم الشرعية؟ هل الخصصة بديل ناجع للشرطة القضائية لتيسير العمل في المحاكم الشرعية في ظل انشغال الاخيرة في تامين المراكز الصحية؟ وما الخطط المستقبلية لمجلس القضاء الاعلى في ضوء توقعات بارتفاع نسب القضايا في المحاكم الشرعية بعد انتهاء ازمة كورونا؟