"مدد" تطلق قافلة إغاثية للمحجورين في قرية بيت سوريك

وطن: بدعم من صندوق ووقفية القدس توجهت قافلة إغاثية للعائلات المحجورة في بلدة بيت سوريك، حيث تضمنت القافلة مساعدات عاجلة لأكثر من 150 عائلة تم حجرها ببلدة بيت سوريك.

من جهته صرح بشار أبو شمسية منسق منطقة ضواحي القدس في منصة مدد أن القافلة انطلقت مساء اليوم اتجاه بلدة بيت سوريك تضم طلبات المساعدة التي تم تلقيها عبر المنصة وكذلك أسماء العائلات التي تم حجرها.

ونوه أبو شمسية أن هذه القافلة الرابعة التي توجه لمناطق شمال غرب القدس مؤكداً أن صندوق ووقفية القدس يهتم اهتماما خاصا بمناطق شمال غرب القدس نتيجة الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.

من جهته أكد نادر الحموز منسق مناطق شمال غرب القدس في محافظة القدس بأن المحافظة وبتعليمات من عطوفة محافظ القدس عدنان غيث تسعى لتلبية كل احتياجات مناطق شمال غرب القدس بشكل عاجل.

وأضاف الحموز أن تدخلات المحافظة تأتي في ظل الظروف الخاصة للمنطقة وفي إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء في المنطقة وباسرع طريقة ممكنة.