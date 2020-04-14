الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في طولكرم

وطن: ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن آثار في منطقة خربة المسقوفة شمال طولكرم، مستغلين حالة الطوارئ التي يشهدها الوطن لمحاربة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من الشرطة تحركت نحو منطقة الخربة شمال طولكرم بناء على معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في المحافظة، وتم القبض على شخص متلبسا، وقبضت على آخر وهو شريك معه يقوم بأعمال الحفر داخل بئر، وضبطت بحوزتهم عدة للتنقيب وأدوات للحفر، وتم توقيف الشخصين والمضبوطات، وبتدوين إفادتهما أفادوا بقيامهما بالبحث والتنقيب عن آثار.

وأكدت أنه تم إحالة الشخصين والمضبوطات إلى قسم التحقيقات في مديرية الشرطة لاستكمال التحقيقات معهما، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.