مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحاميين .. التضارب سيد الموقف

كتب المحامي علاء فريحات: تضارب واضح في قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى (القرار رقم ٣٦٧/٢٠٢٠) الصادر بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٠ وبيان نقابة المحامين الفلسطينيين الصادر بذات التاريخ.

لا يخفى على احد ما تمره به المحاكم الفلسطينية من تعطيل كغيرها من مؤسسات البلد، وبقي الحقوقيون في سجال قانوني حول مدد التقادم حتى صدر قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس اوقف بموجبه التقادم والمدد القانونية، والذي صدر بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ وتم العمل به ووفقا للمادة الثانية منه في الفقرة الثانية يبقى نافذا حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ او اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وفقا لاحكام القانون فان جهة الاختصاص فيما يتعلق بعمل المحاكم هو مجلس القضاء الاعلى، وقد ورد في القرار رقم (٣٦٧/٢٠٢٠) الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، انه تم اعادة انتظام العمل امام المحاكم وفقا للتفاصيل المبينة في القرار من المادة الاولى وحتى المادة العاشرة منه الامر الذي يفهم منه ان مدد التقادم ومن يوم ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ ينتهي وقفها ويبداء سريانها، مما يخلق اشكاليه لا متناهية نتيجتها ضياع حقوق المواطنين لا سيما فيما يتعلق بمدد الاستئناف والنقض والطعون الادارية والاعتراضات.

ونتيجة لاعلان حالة الطوارئ يوجد العديد من القرارات والاحكام التي لم تسلم للمحامين او المواطنين من قبل الهيئة مصدرة القرار / الحكم، حيث تم تلاوة الحكم في الجلسة ولم ينجز طباعته وتوقيعه من الهيئة المصدرة للحكم مما يؤدي الى فوات وضياع حق المواطنين والمحامين بالتقدم بالاستئناف والطعون وفقا للقانون خلال المدة القانونية.

هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى فقد خلى بيان النقابة من اي اشارة لهذا الامر ولم يطلب معالجة ذلك لا سيما وان بيان نقابة المحامين هو شأن داخلي متعلق بالمحامين ولا يمكن اعتباره قانون للاستناد اليه في وقف سريان التقادم واحتسابها، الامر الذي يحتم على نقابة المحامين مطالبة مجلس القضاء الاعلى بتوضيح هذه المسألة خطيا ووفقا للقانون والاصول بما لا يتعارض مع القرار بقانون الصادر عن الرئيس الصادر بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٠. خشية من تضارب الاحكام القضائية مستقبلا بهذا الشأن وحتى نكون امام واقع قانوني سليم.

كما ونشير الى ان قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى تضمن في المادة (٤) منه ان يتم نظر وفصل القضايا الجزائية والحقوقية المرفوعة لإصدار احكام نهائية حسب الاصول. وتضمن بيان النقابة ما يخالف ذلك حيث تضمن في الفقرة رابعا منه:

طلب مجلس القضاء الأعلى من كافة السادة القضاة العودة الى محاكمهم لغايات تجهيز وانجاز كافة القضايا المحجوزة للقرار لغايات تلاوتها عند انتهاء حالة الطوارئ، دون تلاوة هذه القرارات خلال مدة الطوارئ لتعارضها مع مرسوم الرئيس بخصوص وقف المدد وعليه يبقى التعليق ساريا كما جاء في بيانات النقابة السابقة.

فهل يعني ذلك عدم توافق نقابة المحامين مع مجلس القضاء الاعلى، وكيف ذلك وصيغة البيان تؤكد على التوافق وبذات الوقت التناقض واضح بين قرار مجلس القضاء الاعلى وبيان نقابة المحامين ، والضحية هم المواطنين من اصحاب الحقوق المتقاضين والمتنازعين.

ومن جهة أخرى وحيث اننا ملزمين بما ورد في قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى. الذي نص على اصدار الاحكام النهائية فما هو مصير القضايا التي لن يتمكن اطرافها من الحضور شخصيا او بواسطة وكلائهم من المحامين، فهنا من حق المحكمة شطب الدعوى او اعادة تبليغ الاطراف، او اعتبار الدعوى كأن لم تكن في حال كانت الدعوى شطبت جددت من السابق وفقا لتعديل احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بهذا الخصوص.

هذا كله يحتم على جميع الاطراف التروي قبل اصدار اي قرارات ودراسة ابعادها القانونية حرصا على حقوق المواطن الفلسطيني. راجين تعديل قرار مجلس القضاء الاعلى بما يتوافق والقرار بقانون الصادر عن فخامة الرئيس بشأن وقف سريان التقادم.