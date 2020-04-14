الصحة بغزة: تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مساء اليوم بشكل رسمي تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت المقبل.

وقال القدرة في الإيجاز الصحفي إن: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية مستمرة لليوم الثاني بتنفيذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين الى قطاع غزة وهي جزء من جملة الإجراءات المتخذة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا".

وأكد عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، إذ تم فحص 239 عينة مخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه، وكانت جميع نتائجها سلبية.

وأكد أن الفريق الطبي في معبر رفح يتابع الإجراءات الصحية للعائدين ومنها فرز وتوزيع الحالات المرضية المختلفة وتم نقل 33 مريض بسيارات الإسعاف الى مستشفى الصداقة التركي حتى اللحظة.

ونوه القدرة إلى أن كافة العائدين الى قطاع غزة أمس واليوم بحالة صحية مطمئنة ويتم متابعتهم في مراكز الحجر الصحي المهيأة لاستضافتهم طيلة 21 يوماً قابلة للزيادة وفقاً للتوصيات الصحية.

من جانبه، قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: "لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا"، محذرا من خطورة التراخي والتهاون خاصة في ظل تواصل دخول أفواج المواطنين العالقين عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن درجة الخطورة تزداد، خشية وجود اصابات بينهم.

وأكد البزم، حول تطورات فيروس كورونا، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، أنه خلال عمل معبر رفح البري، فقد تم تسجيل عودة أكثر من 250 مواطناً الى قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجري نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، فيما لا يزال العمل في المعبر مستمراً.

وفي السياق، أشار البزم إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، كثفت إجراءاتها في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة؛ لمنع أي عمليات تسلل عبر الحدود، وقد صدرت تعليمات مُشددة للقوات المرابطة على الحدود بمنع أي حالات تسلل، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم، واستخدام كل وسائل القوة اللازمة ميدانياً.

ودعا البزم، إدارات البنوك، إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة أثناء صرف الرواتب والمخصصات المالية، وعدم التراخي في هذا الأمر، وستتابع الشرطة ذلك.