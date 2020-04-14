نقابة المحامين: سيتم العمل امام محاكم الجنايات للموقوفين فقط

وطن: أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم الثلاثاء عن الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى الانتقالي والنيابة العامة على بدء العمل امام محاكم الجنايات للموقوفين فقط دون غيرهم من أية ملفات اخرى .

وقالت النقابة في بيان لها وصل وطن للانباء نسخة عنه، انه جرى الاتفاق خلال اجتماع نقابة المحامين ممثلة بالنقيب جواد عبيدات وعضوي مجلس النقابة داود درعاوي واسماعيل حسين برئيس المجلس الانتقالي عيسى ابو شرار والنائب العام المستشار اكرم الخطيب على ان يتم العمل امام محاكم الجنايات للموقوفين فقط دون غيرهم من أية ملفات اخرى.

كما جرى الاتفاق على ان يتم العمل لدى دوائر التنفيذ لاسترداد اوامر الحبس واوامر الافراج واسترداد الامانات وصرفها فقط بالمواعيد التي يجري ترتيبها مع دوائر التنفيذ لمنع الاكتظاظ ولغايات استلام شيكاتهم ، والعمل لدى دوائر كتاب العدل بكافة المعاملات مع مراعاة اجراءات السلامة والوقاية وضمن التعليمات التي تقررها الدوائر في سبيل انجاز العمل في بيئة امنة .

واوضحت نقابة المحامين ان مجلس القضاء الأعلى طلب من كافة القضاة العودة الى محاكمهم لغايات تجهيز وانجاز كافة القضايا المحجوزة للقرار لغايات تلاوتها عند انتهاء حالة الطوارئ، دون تلاوة هذه القرارات خلال مدة الطوارئ لتعارضها مع مرسوم الرئيس بخصوص وقف المدد وعليه يبقى التعليق ساريا كما جاء في بيانات النقابة السابقة .

واكدت النقابة انه سيتم العمل بطلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج والقضايا الجنائية للموقوفين فقط على ان تبقى حالة الطوارئ مستمرة كما هي وفقا للاجراءات والقرارات السابقة .

واكدت النقابة ان مجلس النقابة سيعمل على التنسيق مره اخرى مع المحافظين لتسهيل حركة المحامين والتنقل للوصول الى مقرات المحاكم ، كما يعمل مجلس النقابة مع باقي الدوائر والمؤسسات كدوائر الاراضي وغيرها من الدوائر التي لا يتعارض العمل أمامها بمرسوم إيقاف المدد الصادر عن الرئيس للعودة الى العمل بما يتفق مع اجراءات الوقاية والسلامة وضمن الامكانيات المتاحة.