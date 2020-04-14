ترست للتأمين تصرف مكافآت لموظفيها وأرباح لمساهميها في زمن "كورونا"

وطن: اتخذت شركة ترست العالمية للتأمين- فلسطين، العديد من الإجراءات في ظل جائحة كورونا، وبما يخفف الأعباء عن موظفيها ويعود بالنفع على عملائها والمساهمين في رأس مالها.

جزء من تلك الإجراءات تمثلّت، باتخاذ قرارات تتلاءم مع التزام الشركة بحالة الطوارئ التي اقتضتها الضرورة لمواجهة الفيروس، كما أوضح أنور الشنطي الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية – فلسطين،

وأوضح الشنطي أن المجموعة دفعت راتب كامل لشهر مارس لموظفيها، كما ستفعل مع شهر أبريل القادم، على عكس الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل والقطاع الخاص الذي اقتضى صرف 50% من قيمة الراتب بسبب تراجع ايرادات الشركات.

فقد بادرت مجموعة ترست بصرف مكافأة للموظفين عبارة عن "البونص" لمساعدتهم على التعامل مع الظروف الجديدة التي تتطلب مصاريف اضافية.

وأضاف الشنطي أن المجموعة قلصت نسبة توزيع الأرباح على المساهمين من 10% الى 5% لأن غالبية المساهمين خارج البلاد، الأمر الذي يحافظ على بقاء رأس المال والسيولة النقدية داخل الوطن.

واعتبر الشنطي أن تحديد الحركة للسيارات والعمال يؤدي الى حوادث وتأمين أقل، مع الالتزام بقرار الحكومة بتمديد التأمين للسيارات خلال فترة الطوارئ.

وقال الشنطي أن غالبية موظفي الشركة يقومون بالعمل من المنازل عن بعد "أونلاين" مع وجود عدد محدود داخل مقر الشركة، دون تأثر الخدمة وتغطية كاملة احتياجات جمهور الشركة بلا توقف كما حدث في إصابات وحوادث سير تم تغطيتها فورا.

وشدد أن العالم يتعامل مع الجائحة بالتجربة والخطأ، وهو ما يسري على الشركة التي تعمل بكل قوة للمحافظة على سلامة موظفيها، وخدمة عملاءها، وتأمين مواردها مع التعلم من هذا الوضع غير المسبوق.

المصدر (راية)