ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا في الداخل المحتل إلى 391

وطن: وصل عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل المصابين بفيروس كورونا، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى 391 مصابا بزيادة 20 حالة جديدة عن يوم أمس، الإثنين، أي ما نسبته 5٪، بحسب ما ذكرت "الهيئة العربية للطوارئ".

ووفقًا للهيئة، فإنّ هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين سكّان المدن المختلطة في الداخل.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الفحوصات 18747 فحصًا، بزيادة في عدد الفحوصات تُقدّر بـ1540 فحصا.

وتتصدّر مدينة أم الفحم عدد الإصابات (48) دون أي ارتفاع عن يوم أمس، في حين سجّلت جسر الزرقاء 3 إصابات جديدة، ليصل عدد المصابين فيها إلى 35، وفي دبورية ارتفع عدد المصابين إلى 24، بينما وصل عدد الإصابات في رهط وباقة الغربية إلى 20، تليهما رهط (18) وطمرة (16).

أما من حيث الكثافة، فتتصدّر دبورية المعطيات، بمعدّل 237 مصابًا لكل 100 ألف نسمة، يليها جسر الزرقاء بـ230 ومن ثم شبلي أم الغنم بمعدل 157، وجت المثلث بـ151 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل إلى 28.5 مصاب لكل 100 ألف، وترتفع معدل الفحوصات في الداخل المحتل إلى 1367 فحصا لكل 100 ألف نسمة.

(عرب 48)