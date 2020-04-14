"سي آي آي" تحذر موظفيها من تطبيق وصفة ترامب لمكافحة كورونا

وطن: حذرت وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية كافة طواقمها من تطبيق وصفة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة فيروس كورونا، وهي: "هيدروكسي كلوروكين" و"أزيثرومايسين"، للمخاطر الجانبية "التي تتضمن الوفاة فجأة".

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في مقال لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن التحذير نشرته الوكالة في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي على موقع الكتروني خاص بموظفيها، مناشدة الوكالة طواقمها توخي الحذر من استخدام الدواء الذي "لم توصي به الجهات الصحية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في وقت سابق، إلى أن وصفة الـ"هيدروكسي كلوروكوين" الذي يتم دمجه مع المضاد الحيوي "أزيثروميسين"، قد تثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد، فيما قال الخبراء الطبيون أنه لا يوجد دليل قاطع على أنه يفعل ما اقترحه ترامب.

وفي رد على أسئلة الموظفين حول وجود تقارير إعلامية تشير إلى أن لهذا الدواء نشاط ضد فيروس كورونا، تذكر الصحيفة: "في هذه المرحلة، لا ينصح باستخدام الدواء من قبل المرضى إلا من قبل الأطباء المتخصصين، الذين يصفونه كجزء من الدراسات الاستقصائية الجارية".

ورفض متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على اتصالات القوى العاملة الداخلية، في وقت تم نشر النصيحة كرد فعل بعد أن سأل أحد الموظفين عما إذا كان يجب عليهم تناول الدواء بدون وصفة طبية، بحسب "واشنطن بوست".

وجاء التحذير بعد حوالى أسبوع من طرح الرئيس ترامب العقار في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 3 نيسان/أبريل، حيث قال إنه "يبدو أن هيدروكسي كلوروكوين يحقق بعض النتائج الجيدة".

وفي 5 نيسان/أبريل، استمر ترامب في إثارة القلق بين الخبراء الطبيين، قائلاً: "عليك أن تذهب إلى طبيبك وتحصل على الموافقة(...) أنا لست طبيباً ولكن لدي الحس السليم".

وذكرت الصحيفة أنه تم استخدام هيدروكسي كلوروكين لعقود لعلاج الملاريا، كما تم استخدامه لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان فعالاً في العلاج من فيروس كورونا، ومن بين الدراسات الأولية القليلة كانت هناك واحدة تبشر بفعاليته ضد الفيروس المستجد.

وحذر الخبراء من الآثار الجانبية لهذا العقار، مثل عدم انتظام ضربات القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة، كما أنه تم إيقاف دراسة حديثة في البرازيل عن الكلوروكين، والذي يشبه الهيدروكسي كلوروكين، في وقت مبكر لأن عدداً من الأشخاص الخاضعين للاختبار تعرضوا لمشاكل خطيرة في القلب.

وفي الشهر الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء موافقة طارئة لجهود إدارة ترامب لتوزيع ملايين الجرعات من الأدوية المضادة للملاريا على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، قائلة إن تجربة العلاجات غير المؤكدة تستحق إبطاء المرض لدى المصابين بأمراض خطيرة.

(الميادين)