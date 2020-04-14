117 وفاة و11868 مصابا بـ"كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 117، وارتفاع عدد المصابين إلى 11,868 مصابا.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن الوزارة أن 181 مصابا بحالة خطيرة، منهم 136 مصابا موصولين بأجهزة التنفس الصناعي.

ويرقد 7145 من المصابين في منازلهم، و1214 في الفنادق، و763 يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين بلغ عدد المتعافين 2000 مصاب.

وتدخل القيود الجديدة التي صادقت عليها حكومة الاحتلال، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، ومن ضمنها الإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح اليهودي"، ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم، حتى فجر الخميس المقبل.