مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون مركبتين في الأغوار

وطن: اعتدت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، على عدد من المواطنين في الأغوار بالحجارة والغاز المسيل للدموع.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "أعضاء في تنظيم شبيبة التلال الإرهابي اعتدوا على مجموعة فلسطينيين، وأحرقوا مركبتين في الأغوار"، مضيفة أن "أعضاء المجموعة الإرهابية كانوا ملثمين وقذفوا حجارة على الفلسطينيين ورشّوا عليهم غازًا مسيلا للدموع".

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أخضع نحو 20 عضوا في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، للحجر المنزلي في منشأة تابعة له قرب مكان الاعتداء، بسبب احتمال تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وزوّدهم خلال الفترة بالأسرّة والطعام ومولّد كهرباء ومعدات إضافيّة.

وحاول أعضاء التنظيم الفرار من حافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال كانت تقلّهم إلى منشأة "سهرونيم" في النقب، إلا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلتهم لاحقا.

(وفا)