حكومة الاحتلال تصادق على الإغلاق الشامل حتى الخميس للحد من انتشار "كورونا"

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، على التقييدات والإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح العبري"، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل.

ووفقا للتعليمات، سيحظر على الاسرائيليين التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإنه بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.

وعلى الرغم من التقييدات المشددة والإغلاق وحظر التنقل، إلا أن الوزراء بالحكومة قرروا السماح لخدمة الإرساليات من المطاعم بالعمل، حيث طرح مايسمى بوزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، ذلك، قائلا إن المطعم أكثر القطاعات المتضررة جراء تفشي الوباء، وعليه طلب السماح باستمرار عمل خدمة الإرساليات رغم الإغلاق الشامل.

(عرب48)