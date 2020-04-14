موعد جديد لإنهاء الموسم الأوروبي

وطن: توصلت رابطة الأندية الأوروبية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإنهاء الموسم في شهر أغسطس المقبل.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإنه سيتم إنهاء الدوريات الأوروبية قبل استكمال المنافسات القارية، وأضافت: "سيتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، ولا يمكن استبعاد لعب مواجهات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي في ملاعب مُحايدة".

وتابعت: "الباب مفتوح أيضًا لإقامة الأدوار الإقصائية في البطولات الأوروبية من مباراة واحدة، بدلا من مباراتين".

وأشارت الإذاعة إلى أنه حال تم إنهاء الدوريات في أوائل شهر أغسطس المقبل يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في 21 سبتمبر القادم

يُذكر أن إيطاليا، وإسبانيا هما الأكثر تضررًا في أوروبا من تفشي وباء "كورونا" في الفترة الماضية.