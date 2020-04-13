عمان: مساعدات للاجئين الفلسطينيين المتضررين من كورونا

وطن: وزعت عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية مساعدات على المتضريين في مخيمات اللاجئين الفلسطينين في ظل أزمة كورونا.

وقال رئيس جمعية يعرب الخيرية مهند سلامة التي تعمل في منطقة النصر ومخيم الحسين شرق عمان، إن الجمعية اضطرت الى تحويل برامجها لتتواءم مع الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تم جمع مبالغ مالية ومساعدات وإيصالها للعائلات المستورة التي يقدر عددها بـ400 عائلة، تضررت بسبب ما آلت إليه الأوضاع.

وأكد ان الجمعية تعمل بالتوازي مع أخريات، يقمن بتقديم المساعدات للأسر المستورة.