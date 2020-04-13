دولة الاحتلال | ارتفاع عدد مصابي كورونا الى 11586، والوفيات إلى 116

وطن: كشفت معطيات جديدة ، أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية ، ان عدد مصابي فيروس كورونا في دولة الاحتلال بلغ حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، 11586 مصابا ، 183 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 116 شخصا.

كما تشير المعطيات الى ان عدد المتعافين من فيروس كورونا في دولة الاحتلال بلغ 1855.

وتوضح المعيطات ان 9270 من المرضى حالتهم طفيفة، 162 متوسطة، 183 خطيرة فيما يبلغ عدد الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 132 مريضا.

كذلك، أفادت الوزارة الإسرائيلية ان 744 مريضا يرقدون في المستشفيات، 7222 في بيوتهم، 1181 في فنادق، 468 لم يتقرر بشأنهم بعد.