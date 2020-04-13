مصر تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات‎

وطن: أعلنت مصر، اليوم الإثنين، تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، إضافة إلى وفاة 5 حالات.

وقالت وزارة الصحة المصرية: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 2190 حالة، من ضمنها 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و164 حالة وفاة".

وأضافت، أنه "تم خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم".