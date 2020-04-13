تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الاصابات إلى "310"





وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من مدينة الخليل كان يعمل داخل الخط الأخضر.



وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، أن الشاب (27 عاما) كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الخط الأخضر، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس كورونا.



وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى "274" إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى "36 "إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"310 " إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.