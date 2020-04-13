الهيئة المستقلة تدعو لاستئناف محاكمة الموقوفين منذ مدد طويلة

وطن: تقدمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" للمستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، باقتراح حول استئناف إجراءات محاكمة الأشخاص الموقوفين منذ فترات طويلة، خاصة من أمضى منهم فترات تتجاوز سنة والموقوفات النساء، حيث أن بعض الموقوفين اقتربت مدة توقيفهم من الحد الأقصى المقرر للعقوبة.

وبينت الهيئة في اقتراحها الذي خاطبت به المستشار أبو شرار، أهمية عدم الاخلال بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة.

وثمنت الهيئة استمرار الجهاز القضائي والنيابة العامة في العمل في ظل الظروف القائمة وما يقومون به من إشراف على إجراءات التوقيف.