الإغاثة الزراعية في قلقيلية ترسل شاحنة خضار للمواطنين في الجيب شمال غرب القدس





وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) بإرسال شاحنة محملة بالخضراوات لمواطنين في بلدة الجيب في محافظة القدس ، وتم جمع الخضراوات من خلال مزارعي بلدات ( جيوس ، النبي الياس ، عزون عتمة ) في محافظة قلقيلية ، و تأتي هذه الشاحنة من خلال الحملة التي أطلقتها الإغاثة الزراعية نصرة للمواقع المتضررة من تفشي فايروس كورونا المستجد .، حيث قام 60 مزارع بالتبرع ب330 صندوق من الخضراوات اي ما يقارب 3 أطنان .

وقدمت مديرة فرع الإغاثة الزراعية في محافظة قلقيلية السيدة وفاء جودة الشكر للمزارعين على وقفتهم تجاه المتضررين من جائحة كورونا في محافظة القدس ، كما أكدت على أن هذه الشحنة سوف تصل لبلدة الجيب وسيتم توزيعها على المواطنين من خلال المجلس القروي هناك .

بدوره أكد المدير العام للإغاثة الزراعية الاستاذ منجد أبو جيش بأن الإغاثة الزراعية مستمرة في تقديم المساعدة لمن يحتاجها من أبناء شعبنا في مختلف المحافظات في ظل هذه الجائحة التي القت بثقلها على الاسر الفقيرة و محدودة الدخل و أسر العمال .

من جانبه شكر رئيس مجلس قروي الجيب غسان علان الإغاثة الزراعية و مزارعي قلقيلية على هذه الشاحنة ، كما أكد على أن المجلس القروي سوف يعمل على توزيع هذه الشاحنة على الأسر التي تحتاجها .