إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" في الأردن

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 391 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن إحدى الحالتين مخالطة لوالدتها المصابة، والحالة الثانية مخالطة لأحد أقاربها المصابين، وهما في مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف وزير الصحة، أنه سجل في الأردن اليوم 14 حالة شفاء، 10 منها في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسس.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن أن الحكومة ناقشت الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، وأنه سيتم الإعلان عن أمر دفاع جديد لدعم المنشآت الاقتصادية التي تضررت من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.