الأجهزة الأمنية تفرض إغلاقا كاملا على بلدات جنوب شرق القدس

وطن: فرضت الأجهزة الأمنية ومحافظة القدس، عصر الاثنين، إغلاقا كاملا على بلدات جنوب شرق القدس المحتلة، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت مديرة مكتب محافظة القدس في العيزرية أماني قريع بأن المحافظة والأجهزة أغلقوا بلدة العيزرية إغلاقا كاملا في كلا الاتجاهين، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بالعيزرية.

وشهدت شوارع بلدة العيزرية الرئيسية شرقي القدس المحتلة أزمة مرورية خانقة، بعد إغلاق ونصب الحواجز العسكرية في محيط بلدات جنوب شرق القدس.

وذكر شهود عيان أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نصبت الحواجز في بلدات العيزرية وأبو ديس والسواحرة الشرقية وتجمع عرب الجهالين، ومنعت الدخول اليها أو الخروج منها.