" الخارجية": وصول شحنة من التبرعات الصينية إلى مطار اللد والعمل جارٍ لتسليمها لوزارة الصحة

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن شحنة من التبرعات التي قدمتها شركة علي بابا الصينية، وصلت اليوم الاثنين، إلى مطار اللد، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تعمل على تخليص هذه الكمية من التبرعات التي جاءت بناء على طلب من الوزير رياض المالكي عبر سفارة دولة فلسطين لدى بكين، وذلك لتسليمها لوزارة الصحة في رام الله، مشيرة إلى أن الطائرة التي وصلت صبيحة هذا اليوم حملت تبرعات نفس الشركة للجانب الإسرائيلي، حيث تم ارسال التبرعات للجانبين في طائرتين مختلفتين.