النقد: صرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات على مدار 4 أيام

وطن: قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن المصارف بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات، ظهر اليوم الاثنين، من خلال أكثر من 700 صراف آلي منتشر في المحافظات كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح الشوا في بيان صحفي، أنه سيتم استكمال صرف مخصصات الأسر الفقيرة من خلال فروع المصارف اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء، ولغاية الخميس المقبل، حيث تم تمديد ساعات الدوام حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا لتسهيل تقديم الخدمة لأهلنا والأسر الفقيرة، خاصة ممن ليس لديهم بطاقات الصراف الآلي.

كما أشار إلى أنه تم اليوم أيضا إدخال مئة مليون شيقل إلى قطاع غزة، لتكون في متناول فروع المصارف العاملة في القطاع، تزامناً مع صرف مخصصات الأسر الفقيرة، مؤكدا أن المصارف ملتزمة بتطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية للحد من التجمهر، وأن أجهزة الشرطة ستحافظ على النظام العام وانتظام الدخول والخروج إلى مقرات الفروع.