غزة: تحرير 46 محضر ضبط وإتلاف خلال اليوم

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن تحرير 46 محضر ضبط وإتلاف لتجار محتكرين ومتلاعبين بالأسعار.

وبحسب بيان للوزارة، فإن 212 جولة قامت بها طواقم حماية المستهلك للأسواق والمحال التجارية المختلفة، مشيرةً إلى أنه تم ضبط وإتلاف مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وذكر التقرير أنه تم إجراء جولة تفتيشية على الصيدليات لمراقبة المنظفات والمعقمات الصحية التي تباع للمواطنين.

كما تم زيادة عدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزة، وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الأمن والسلامة، شملت مخابز ومصانع شيبس.