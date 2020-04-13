اشتية: سيتم تقديم مساعدات لـ 30 ألف عامل فقدوا أشغالهم

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، أنه سيتم تقديم مساعدات لـ 30 ألف عامل فقدوا أشغالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي مؤتمر له برام الله، أضاف اشتية "هناك 19 ألف عامل يبيتون في الداخل المحتل، ويجري التنسيق لترتيب فحوصات لهم، ليكونوا في مجموعات وعبر معابر محددة لنجري الفحوصات اللازمة لسلامتهم".

وتابع أن إجراءات الطوارئ ستبقى على حالها، لكن سيجري السماح بفتح المكتبات ومحلات الغسيل أيام الجمعة فقط، على ان تغلق محلات البقالة والسمانة بنفس اليوم.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيكون بالسالب بشكل كبير، والاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود كما الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررا في هذه الأزمة، ولكنها لم تدمر المنشآت كما في الحروب، وانعاشه ممكن.

ونوه إلى أنه في المقابل هناك قطاعات أخرى قد انتعشت ومنها قطاع الأدوية، وجميع القرارات السابقة لا زالت سارية.

وأكد أهمية التبرع لصندوق "وقفة عز"، معربا عن شكره لمن تبرع وداعيا المقتدرين إلى ذلك.

وقال اشتية "بعض المصانع التي تثبت أنها قادرة على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والالتزام بذلك، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد في ما بينهم أثناء العمل، سوف يسمح لها بالعمل وبتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد، على أن تتمتع بكامل إجراءات السلامة الصحية ويكون العمّال من داخل المحافظة ووفق معايير توافق عليها وزارة الاقتصاد والصحة".

وأعلن أنه سوف تصرف الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات لـ116 ألف أسرة إضافية، منها 81 ألف في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية وهي بقيمة 137 مليون شيقل.

وأردف "بدأنا العمل بموازنة طوارئ متقشفة، فيها عجز 1.4 مليار دولار، سوف نحاول تغطية بعض هذا العجز بمختلف الطرق، سواء كان بتخفيض النفقات أو الاقتراض من البنوك أو طلب مساعدات أكثر خاصة من الدول التي تساعدنا بانتظام ولكن نعلم أن جميع العالم متأثر بهذا الوباء. كما طلبنا من من الجانب الإسرائيلي تسوية بعض الحسابات الضريبية بيننا، حول الأموال المستحقة لنا".

وأضاف "طلبنا من سلطة النقد معالجة موضوع الشيكات المرتجعة، ضمن الآليات التي تحفظ الحقوق، وأن لا تكون الإجراءات الحالية أداة للتهرب من الالتزامات".

وقال: بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيتم تحويل مشاريع بقيمة 9.5 مليون يورو لصالح مستشفيات القدس، منوها إلى أنه سيتم تقديم مساعدات إلى 30 ألف عامل خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية واتحاد نقابات العمال.

وأردف "أصبح بإمكاننا توسيع عدد الفحوصات وستصلنا اليوم مساعدات من الصين ورجال اعمال صينيين منها مسحات الفحص".

وقال "طلبة الجامعات سينهون الفصل الدراسي في وقته بآلية التعليم عن بعد، والترتيب للفصل الصيفي جار الآن وسيجري الآن ترتيب احتساب الفصل الأخير".

وردا على سؤال مراسل وطن، قال اشتية "طلبنا من اسرائيل دفع جزء من مستحقاتنا المالية، واعتقد انها ستتجاوب مع ذلك، لكن حتى الآن ليس لدينا جواب محدد".