صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

ووزعت وزارة الصحة في غزة، تقريرًا مكتوبًا، على وسائل الإعلام وصل بوابة الهدف نسخة عنه قالت فيه إنّ: إجمالي عدد الإصابات المسجلة في غزة مازال ثابتًا عند الرقم 13، منها 9 حالات شفاء، و4 حالات لا زالت مصابة بالمرض.

وأضافت الوزارة في تقريرها أنّ عدد العينات التي تم فحصها لمتشبه بإصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة حتى هذه اللحظة هو 2106 عينة، مشيرةً إلى أنّها مازالت تعاني حتى هذه اللحظة من نقص في مستلزمات الفحص المخبرية.